Движнов уверен, что заявления Баталова об угрозах придуманы для привлечения подписчиков

Москва, 29 апреля. Автор «оппозиционного» YouTube-канала «Все нормально» Петр Баталов сообщил подписчикам о якобы блокировке своих банковских счетов и угрозах в свой адрес. Блогер Александр Движнов опубликовал опровержение видеоролика своего коллеги.

Движнов усомнился в подлинности описываемых Баталовым событий. Блогер внимательно изучил его ролик и провел собственное расследование, передает Nation News.

В частности, расследователь выяснил, что скриншот экрана, который показывает в видео списание средств с карты ютубера, сфальсифицирован. Как выяснилось, на самом деле деньги были списаны днем позже, уже после выхода ролика.

Позже сам Баталов опубликовал банковскую выписку, в которой подтверждалось, что списание средств произошло позже изначальной даты. Сам Баталов так и не смог пояснить данную нестыковку.

Кроме того, автор «Все нормально» заявлял, что задолженность по оплате коммунальных услуг является мифической причиной пропажи денег. Однако Движнов установил реальность непогашенных счетов ЖКХ с помощью сайта судебного делопроизводства.

Нестыковки обнаружились и во времени поступления угроз на телефон девушки Баталова. В ролике ютубер утверждает, что 23 апреля в 19.32 ей позвонили со скрытого номера. Позже Баталов предоставил Движнову скриншот экрана телефона, в котором уже было указано иное время — 20.25. Как так вышло, «оппозиционный» блогер вновь не смог пояснить.

В итоге Движнов приходит к выводу, что Баталов подделал доказательства якобы угроз и потери денег по политическим причинам, чтобы устроить шумиху вокруг своего канала, набрав на хайпе побольше новых подписчиков.