Подросток с подозрением на коронавирус умер в реанимации в Туле

Тула, 29 апреля. В Туле в реанимации детского инфекционного госпиталя скончался 17-летний подросток. В больницу юношу доставили с подозрением на коронавирусную инфекцию.

У мальчика была диагностирована двусторонняя пневмония. Помимо этого, имелись и сопутствующие заболевания. Как отмечает телеканал «Царьград», если у него подтвердится диагноз COVID-19, то он станет самой молодой жертвой коронавируса в России на сегодняшний день.

В начале апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о самом молодом россиянине, умершем с коронавирусом. Им оказался 34-летний мужчина. Помимо коронавируса, он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой. 4 дня он провели на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи также зафиксировали у него полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.

Хотя медики описывают типичную жертву коронавируса как мужчину в возрасте примерно 65+ лет с букетом хронических заболеваний (диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца), молодые пациенты, особенно при наличии запущенных сопутствующих заболеваний, находятся в группе риска.