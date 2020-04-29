Лавров сообщил о подготовке резолюции Генассамблеи ООН по случаю 75-летия Победы

Москва, 29 апреля. Генассамблея ООН готовит проект резолюции по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Готовится проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, теперь уже по поводу 75-летия Победы во Второй мировой войне», — отметил Лавров в интервью ТАСС.

Глава МИД РФ добавил, что соавторами проекта резолюции стали страны СНГ, КНР, ряд других стран — членов ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. На парад был приглашен ряд мировых лидеров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что это решение далось очень тяжело, но из-за беспрецедентной опасности другого выхода не было. Президент призвал всех россиян 9 Мая помянуть солдат Великой Отечественной войны и обязательно поздравить ветеранов, пишет «Газета.ру».