Сенатор Майоров объяснил, с чем связано подорожание гречки в России

Цена на гречку за минувшую неделю выросла почти на 3%, сообщил Росстат. Подорожание зафиксировали в 78 регионах страны. Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров объяснил, с чем связан рост цен на крупу. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Росстат сообщил, что с 21 по 27 апреля среди продовольственных товаров больше всего в цене выросла гречневая крупа. Подорожание зафиксировано на уровне 2,8%. Цены выросли в 78 субъектах РФ, причем в 16 из них — на 5% и больше.

«Наибольший прирост цен отмечался в Кировской и Оренбургской областях — 9,5% и 9% соответственно. В Камчатском крае она [гречка] подешевела на 1%», — говорится в материалах Росстата.

Цены выросли и на шлифованный рис — в 18 регионах. В пределах процента подорожали: пшеничная мука (1%), сахарный песок (0,6%), пшено (0,5%), маргарин и макаронные изделия (0,3%). Одновременно с этим специалисты фиксируют снижение цен на свинину, мясо кур, мороженую рыбу, молоко и другие продукты.

Сенатор Алексей Майоров отреагировал на подорожание гречки в регионах. По его мнению, в подъеме цен ничего удивительного нет — всплеск в этот сезон происходит ежегодно.

«Это традиционное для этого времени года подорожание гречки. 3% — это достаточно временное явление. Я уверен, что никаких серьезных дальнейших подорожаний мы не ждем по гречке», — сказал Алексей Майоров в комментарии ФАН.

Рост цен вряд ли связан с тем, что в период подготовки к пандемии коронавируса некоторые россияне сметали гречку с прилавков магазинов. Сенатор полагает, что причина подорожания кроется в другом.

«Скорее всего, гречкой уже прилично закупились, поэтому не должно быть это [подорожание] связано с тем ажиотажным спросом. Видимо, дело с поставщиками и с торговыми сетями, которые могли поднять цены, но 3% — это небольшой, я считаю, подъем, который может отыграться назад на 5%, например, в самое ближайшее время», — заверил Майоров.

Сенатор также заверил, что дефицит продовольствия России в ближайшее время не грозит. При этом поддержка отечественным производителям в ситуации пандемии очень нужна и крайне важна.