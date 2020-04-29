Десятилетняя победительница шоу «Голос. Дети» ответила на обвинения в «купленной победе»

Москва, 29 апреля. Десятилетняя победительница шоу «Голос. Дети» Олеся Казаченко пристыдила всех хейтеров, которые начали обвинять девочку в том, что ее семья «купила» дочери победу.

По словам маленькой певицы, она живет в обычной семье, которая не может себе позволить тратить огромные средства на продвижение в конкурсе.

«У нас самая обыкновенная семья. Папа занимается установкой натяжных потолков, работает с утра до вечера. Мама сидит с младшей сестренкой дома. Им приходится лишний раз в чем-то себе отказывать, чтобы меня отвести на какое-нибудь занятие», — рассказала она «СтарХиту».

Кроме того, Казаченко отметила, что на «Голосе» никогда не велись разговоры про деньги. Причину распространения слухов о «покупке» голосов для победы девочка объяснила обычной завистью.

Напомним, что это уже второй скандал на шоу «Голос. Дети», который возникает из-за обвинений в нечестной победе. Ранее в аналогичной ситуации оказалась дочь певицы Алсу Микелла. Зрители заявили, что отец девочки, крупный бизнесмен, вбросил большое количество покупных SMS, обеспечив победу дочери. Первому каналу пришлось даже провести расследование. В итоге было решено наградить всех финалистов, однако сам скандал сформировал вокруг семьи Алсу негативный информационный фон, на что певица впоследствии неоднократно жаловалась.Примечательно, что многие известные люди впоследствии заступились за Микеллу, указав, что ребенок ни в чем не виноват и не должен подвергаться травле.