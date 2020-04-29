Евросоюз готов начать военно-морскую миссию IRINI у побережья Ливии

Брюссель, 29 апреля. Европейский союз намерен в течение ближайших нескольких дней начать работу отложенной ранее военно-морской миссии по обеспечению соблюдения оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН). Эта операция, получившая название IRINI, призвана не допустить продолжения контрабанды вооружений на территорию Ливии. Об этом сообщило издание Timesofmalta.

Также авторы публикации отмечают, что в минувший понедельник государства Евросоюза смогли прийти к компромиссу касательно оснащения новой операции необходимыми военными кораблями и самолетами, а также предоставления для данной миссии информации с орбитальных спутников. Благодаря этому европейские страны смогли урегулировать все спорные вопросы, не позволявшие ранее обеспечить должный контроль за соблюдением запрета международной организации на ввоз оружия на территорию североафриканской страны.

«У IRINI есть необходимые ресурсы, чтобы начать свою миссию», — заявил в интервью СМИ Питер Стано, являющийся пресс-секретарем главы дипломатии Европейского союза.

Также представитель ЕС подчеркнул, что корабль Военно-морских сил Италии уже через несколько дней достигнет ливийского побережья Средиземного моря для начала работы миссии. По его словам, на первом этапе он будет поддерживаться кораблями других стран — членов ЕС, пока остальные суда не присоединятся к операции IRINI.

Начало военно-морской миссии было запланировано на месяц ранее, однако было временно отложено на некоторое время в связи с наличием разногласий между властями Греции и Италии по поводу того, какая из стран должна возглавить операцию. Всего в IRINI задействованы 27 европейских государств. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Россия будет внимательно следить за результатами проведения миссии ЕС по соблюдению эмбарго международной организации на поставки вооружений в Ливию для того, чтобы она соответствовала нормам международного права и положениям резолюции 2292 Совбеза ООН.

Напомним, Турция вопреки запрету международной организации продолжает снабжать боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) современным оружием, боеприпасами и военной техникой. Кроме контрабанды вооружений, Анкара регулярно осуществляет переброску сирийских наемников из Идлиба для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований триполитанского режима Файеза Сарраджа.