Американский журналист появился в эфире без штанов

Вашингтон, 29 апреля. Корреспондент американского канала ABC Уилл Рив вышел в эфир популярной в США телепередачи «Доброе утро, Америка» без штанов.

Из-за коронавируса многие корреспонденты вынуждены вести трансляцию из дома. В эфире шоу Рив рассказывал о дронах, которые доставляют лекарства во времена пандемии коронавируса в США.

Сначала часть тела журналиста закрывала бегущая строка, однако, когда она пропала, выяснилось, что Рив сидит без штанов. При этом сверху журналист был одет в пиджак и рубашку.

Видео с «корреспондентом без штанов» быстро набрало популярность в Сети. Герой видео был вынужден объясниться перед зрителями телеканала за свой вид. Рив написал, что готовился к тренировке и решил подшутить над теми, кто носит ремень, штаны и обувь, работая из дома. При этом он отметил, что был в спортивных шортах.