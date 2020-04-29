Малахов отказался снимать в своем шоу Гогена Солнцева и его пожилую жену

Москва, 29 апреля. Супруги Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев больше не появятся в студии телеведущего Андрея Малахова, сообщил шоумен Рустам Солнцев.

Влюбленные прославились после ряда скандальных выпусков шоу Малахова, однако сейчас появилась информация, что ведущий отказался сотрудничать с «парой фриков».

«Катька никому уже не нужна. У Андрея Малахова с ней больше не будет никаких съемок, и я об этом знаю. Надоело!» — сказал Солнцев в интервью изданию «Собеседник.ру».

Солнцев также пошутил, что Терешкович достойна носить звание «Женщина года», поскольку за последний год она перенесла и онкологию, и пластику. По его мнению, не каждая женщина способна выдержать столько испытаний, сколько свалилось на плечи жены Гогена.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович стали ходить по различным ток-шоу, рассказывая о своей жизни. Выпуски программ с их участием привлекали многих, и Малахов не мог понять, в чем феномен успеха у зрителей Солнцева и его жены.

Пара долгое время рассказывала об идиллии в семейной жизни, публикуя много совместных фотографий, и даже задумывалась о ребенке. Позднее хорошие новости из их семейной жизни сменились скандалами — Солнцев, в частности, заявил о проблемах с алкоголем у пожилой супруги. По словам Гогена, ему пришлось отправить Терешкович на лечение в клинику, а потом следить, чтобы его возлюбленная не напивалась.