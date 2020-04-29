Правоохранители изъяли у мошенников партию сомнительных аппаратов ИВЛ

Москва, 29 апреля. Правоохранители изъяли у аферистов из нескольких областей России более 1,5 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких сомнительного происхождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступную группу разоблачили в результате совместной операции центрального аппарата МВД РФ вместе с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и ФСБ. Волк сообщила, что первоначально стражи правопорядка изъяли у мошенников 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью 200 миллионов рублей.

«Проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях изъято еще около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ», — сказала Волк.

Она подчеркнула, что злоумышленники продавали медицинское оборудование, которое было произведено более 20 лет назад, без сертификатов и других документов. Реализация товара происходила в поселке Гжель Раменского района Московской области, передает телеканал«МИР24».

Правоохранители задержали семерых подозреваемых. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Отмечается, что пятерых поместили под домашний арест, еще двух отпустили под подписку о невыезде.