Политолог Брутер объяснил, почему США никогда не перестанут «сдерживать» Россию

Приоритеты внешней политики США слегка поменялись — теперь их больше интересуют проблемы своего, а не европейского континента. Об этом заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал распоряжение главы Пентагона Марка Эспера о перенаправлении части средств, предназначенных для финансирования «сдерживающих Россию» проектов на строительство стены на границе США и Мексики. Речь идет о 200 миллионах долларов из 545, запланированных для создания и расширения военной инфраструктуры в таких странах, как Норвегия, Германия и Испания.

«Конечно, в общих масштабах военного бюджета Соединенных Штатов это мизерная сумма, — считает Брутер. — Но, очевидно, у них на стройке этой стены образовался небольшой дефицит средств — и они решили покрыть его за счет таких вот денег».

В целом же, считает политолог, очевидно, что «сдерживание России» в Европе не является для американцев первоочередной задачей — в условиях пандемии все военные проекты находятся «на вынужденных каникулах», однако считать, что президент США Дональд Трамп свернул свои русофобские планы, было бы опрометчиво.

«Он будет пытаться «сдерживать» российское государство до тех пор, пока не уйдет из власти, — убежден эксперт. — И все его преемники будут руководствоваться в своей внешней политике именной этой стратегией. В рамках американской политической системы этот вопрос даже не обсуждается: никто и никогда из руководителей Соединенных Штатов не сможет сказать, что к РФ не стоит относиться, как к противнику, хотя бы потому, что так настроена большая часть элиты в стране».

Что же касается мнения европейских государств относительно сокращения финансирования военных объектов, то оно, по мнению собеседника ФАН, мало кого волнует в Вашингтоне — эти страны недостаточно самостоятельны и «субъектны», чтобы принять какое-либо самостоятельное решение относительно своей безопасности.

«Пока что они не в состоянии действительно обеспечить видение и исполнение своих собственных национальных интересов. Все рассуждения об этом лежат в области фантастики», — считает Брутер.

По его словам, несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее правительству «неудобно» вводить новые санкции против России в условиях пандемии, оно вынуждено это делать хотя бы потому, что никакой альтернативы очередному «прогибу» под Вашингтон европейские политики просто не видят.