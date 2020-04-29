Москалькова рассказала, к чему приведет переписывание истории Второй мировой войны

Москва, 29 апреля. Попытка оправдать нацизм представляет серьезную угрозу для всего мира. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Попытки исказить историческую правду несут угрозу миру и правам человека. Оправдание и героизация жестокости и бесчеловечности неизбежно реанимируют идеологию фашизма», — отметила она, выступая на заседании Евразийского альянса омбудсменов.

Отметим, что в последнее время в зарубежных странах все чаще подвергается сомнению героизм советского народа и его вклад в борьбу с нацизмом. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Освенцим освободили украинцы, а Вторая мировая война и Холокост случились по вине Советского Союза, хотя дед политика воевал в Красной Армии и был отмечен наградой.

Через несколько месяцев власти Праги демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который освободил Чехию от немецких захватчиков. Вместо снесенного монумента местные чиновники хотят установить памятник «освобождению Праги».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова неоднократно заявляла, что попытки переписать историю и заигрывания с праворадикальными движениями могут привести к реанимации нацизма в той или иной степени. Захарова обратила внимание на то, что политики, пытающиеся пересмотреть итоги Второй мировой войны, закладывают мину замедленного действия под весь существующий миропорядок. В частности, они могут подорвать решения Нюрнбергского трибунала.