Звезда «Сватов» сравнил карантин с «лихими 90-ми»

Москва, 29 апреля. Российский актер театра и кино Федор Добронравов сравнил ситуацию с коронавирусом с лихими «90-ми».

По словам актера, изоляция сильно ударила по актерской среде. Добронравов рассказал, что на время карантина все его проекты заморозились.

Ситуацию с коронавирусом Добронравов сравнил с 90-ми годами. Актер рассказал, что тогда все работали, но ни у кого не было денег, а сейчас никто не работает.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Хотя, пока еще жив, все терпимо», — добавил он в комментарии Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что «Сваты» вошли в список самых популярных сериалов в России в период режима самоизоляции, который был введен в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Добронравов раскрыл секрет популярности телесериала «Сваты». По его словам, он пользуется большой популярностью у зрителей благодаря своей доброте.

Съемки нового сезона «Сватов» проходили на территории Белоруссии, так как многим российским актерам запрещен въезд на Украину. Планировалось, что седьмой сезон телесериала «Сваты» выйдет на экраны в конце 2020 года.