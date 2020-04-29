Ученые назвали лучшие ткани для изготовления защитных масок

Москва, 29 апреля. Изготовленные из гибридных материалов маски лучше защищают от заражения коронавирусной инфекцией, чем производящиеся из одного типа ткани. К такому выводу пришла группа ученых из Чикагского университета. Результаты их исследований опубликованы на сайте ACS Publications.

Ученым удалось установить, что изготовленные из хлопка, шелка или шифона маски пропускают частицы от 10 нанометров до 10 микрометров. По их мнению, самой лучшей комбинацией тканей для противодействия вирусу является сочетание хлопка, шифона и натурального шелка. Защитная маска из этих материалов способна отфильтровывать от 80% до 99% частиц.

Маска из вышеуказанной комбинации тканей по своим свойствам напоминает респираторную маску типа N95. Шелк и шифон выполняют роль электростатического барьера, а хлопок — механического барьера. Но более важное значение имеет выкройка ткани. Ведь если будут зазоры, то эффективность такой самодельной маски будет крайне мала.

Напомним, что всего за минувшие сутки в России официально подтвердился 5841 случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны, 1830 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений.

С начали пандемии в РФ заразились опасной инфекцией 99 399 человек в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов возросло до 10 286.