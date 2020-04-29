Коронавирус выявлен у 16 сотрудников RT

Москва, 29 апреля. Телеканал RT обнародовал результаты тестирования своих сотрудников на антитела к COVID-19, у 16 человек тест оказался положительным. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян обратилась к специалистам с просьбой прокомментировать данные.

В исследовании принимали участие 162 сотрудника телеканала. Из них у 13 были антитела IgM — это означает, что человек, скорее всего, недавно заболел, и у трех антитела обоих классов — IgM и IgG, что значит, что у них болезнь, скорее всего, находится в активной стадии. Симоньян отметила, что ни у кого из заразившихся нет симптомов болезни. В итоге 16 человек отправили на самоизоляцию.

«Результат нас потряс. Из 162 человек, переболевших и имеющих иммунитет, нет ни одного. Зато 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Еще раз. Десять процентов», — написала Симоньян в Telegram-канале.

У остальных сотрудников отсутствуют антитела обоих классов, что значит, что они не болели коронавирусом. Также не выявлены люди, у которых присутствовали бы только антитела IgG — признак того, что человек уже переболел коронавирусом и выработал иммунный ответ.

Журналистка обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать полученные после тестирования результаты.