Дело об экстрадиции в США Олега Тинькова начнут рассматривать 13 июля

Лондон, 29 апреля. Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова перенесли на 13 июля. Об этом сообщил представитель Вестминстерского магистратском суде Лондоне.

При этом он уточнил, что это будет досудебная подготовка дела к слушанию, а не полноценное слушание. Представитель суда также уточнил, что дело об экстрадиции Тинькова должны были рассматривать 27 апреля, но из-за ситуации с коронавирусом полноценное рассмотрение дела пока невозможно.

Все это время Тиньков будет обязан находиться в Лондоне без возможности покинуть города. Все условия его освобождения под залог сохраняются. Напомним, размер залога составил 20 млн фунтов стерлингов (36 млн долларов).

Напомним, Налоговая служба США обвиняет предпринимателя в сокрытии подлинных доходов при отказе от американского гражданства в 2013 году. По версии американских налоговиков, Тиньков предоставил заведомо ложные сведения о своих активах. Если вина предпринимателя будет доказана, ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Известно, что Тиньков болен лейкемией, пишет Infox. Онкозаболевание в острой форме было диагностировано у него еще в октябре прошлого года. Но об этом бизнесмен рассказал только в начале марта. В апреле, как отмечает «Ридус», он покинул пост председателя совета директоров «Тинькофф-банка».