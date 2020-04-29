Москва, 29 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему всемирный карантин не остановил распространение коронавирусной инфекции.

«Коронавирус распространяется в каскадной форме, поэтому карантин должен быть китайского образца. Если в городах работает общественный транспорт, если ты можешь пойти погулять с собакой, то это уже не карантин», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом, 975 человек умерли. Более 10 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.