Москва, 29 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему россияне не боятся коронавирусной инфекции.

По его словам, отсутствие страха у россиян перед эпидемией объясняется тем, что жители России закалены трудностями, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.

«Не боятся - это нормально… Кроме того, страх подавляет иммунитет. Страх вырабатывает гормоны, которые подавляют иммунитет, поэтому если ты боишься, то обязательно заболеешь», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалистам удалось выяснить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 217 тысяч человек.

В России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом, 975 человек скончались. Более 10 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения вируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.