Депутаты и сенаторы лично подключились к борьбе с коронавирусом в России

Российские парламентарии рассмотрели в апреле десятки законов для поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса. Среди принятых инициатив — закон о кредитных каникулах, увеличение выплат по больничным, поддержка семей с детьми, отсрочка штрафов за долги по ЖКХ и покупка лекарств через Интернет. Кроме того, были приняты законы о приостановке взимания курортного сбора и адресной поддержке семей с детьми.

Теперь депутаты и сенаторы работают в субъектах федерации — их региональная неделя продлится до середины мая. Помимо встреч с избирателями парламентарии, не имея возможности трудиться на законодательном поле, стараются своими силами помогать медикам, малообеспеченным граждан и волонтерам. Они оказывают благотворительную помощь, отчисляют свои зарплаты врачам, раздают медицинские маски и защитные костюмы больницам.

Корреспондент Федерального агентства новостей узнал, как законодатели помогают лечебным и другим социальным учреждениям в России решить проблемы с оснащением средствами индивидуальной защиты в период пандемии.

Рацион питания медицинских работников больниц Воронежской области, в которых проходят лечение больные коронавирусом, будет качественно улучшен, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он обратился к руководству ГК «Заречное», крупной российской компании, производящей мясную продукцию, с просьбой организовать в качестве благотворительной деятельности поставки их изделий в точки питания областных больниц, в которых проходят лечение инфицированные.

Жители Курганской и Тюменской областей могут обратиться за помощью на «горячие линии» первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова. Парламентарий рассказал ФАН, что бесплатную юридическую помощь могут получить все жители этих регионов, пострадавшие из-за увольнения, задержек выплат зарплаты, банкротства предприятий или трудностей с погашением кредитов.

Кроме того, по словам Ремезкова, по рекомендации администрации Тюменской области он перечислил свою заработную плату за апрель на расчетный счет областной инфекционной клинической больницы.

«Руководство больницы решит, куда и на что направить средства этой поддержки, когда и в каком объеме приобрести антисептики, средства индивидуальной защиты, медтехнику, как материально помочь тем медикам, кто находится на «передовой» пандемии, рискуя своим здоровьем», — подчеркнул депутат.

Медики Ставропольского края получили многоразовые медицинские маски и сто защитных костюмов. Эту помощь им оказала вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая на личные средства закупила партию средств индивидуальной защиты.

«Медики действительно на передовой, в зоне риска. Большие деньги сейчас выделяются на средства защиты: маски, перчатки, костюмы, антисептики. Однако когда говорят, что у медиков все есть, к сожалению, это не всегда правда. Деньги пришли, но купить средства защиты очень тяжело. На рынке — спекуляция и мошенники, трудно найти поставщиков. А медики не могут ждать, они должны выходить и лечить больных. В этой сложной ситуации мы все обязаны защитить наших врачей, помочь им. Никто не вправе стоять в стороне. Спасибо тем предприятиям, жителям края, которые откликаются и помогают нам вместе поддержать людей в белых халатах», — подчеркнула Тимофеева.

В Московской области активную помощь избирателям оказывает глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. В комментарии ФАН депутат рассказал о том, какую помощь он старается оказывать гражданам во время своей работы в регионе. Так, обратившиеся недавно на прием к депутату граждане получили продуктовые наборы: сахар, шоколад, молочные продукты.

«В условиях, когда из-за мер по коронавирусу не рекомендуется посещать магазины, места массовых скоплений людей, мы решили оказать небольшую помощь пенсионерам продуктами питания, чтобы они лишний раз не ходили по магазинам», — сказал парламентарий.

Также, по словам собеседника ФАН, в Московской области уделяется повышенное внимание влажной уборке в подъездах многоквартирных домов.

«Антивирусная обработка очень важна. Не все управляющие компании могут с ней справиться своими силами — работы сейчас очень много. Мы решили организовать помощь для санитарной уборки подъездов, привлекли волонтеров партии ЛДПР», — пояснил Жигарев.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала ФАН, что приняла участие в благотворительной акции «Тележка добра»: для нуждающихся в помощи в Мурманской области она закупила продукты. По ее словам, каждый желающий может оставить продукты длительного хранения в одном из магазинов в специальных тележках, размещенных в зонах за кассами. Затем продукты будут переданы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сенатор также упомянула, что передала 500 медицинских масок и 300 пар перчаток в региональный волонтерский центр «Единой России» и ОНФ.

«Добровольцам приходится много передвигаться по магазинам, аптекам, в общественном транспорте. В этих условиях, даже если они не входят в группу риска, требуется индивидуальная защита, такая как перчатки и маски. К сожалению, средств защиты не всегда хватает. Считаю своим долгом помочь тем, кто помогает другим», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Есть и другая форма помощи, которую придумали законодатели. Свою благодарность сотрудникам районных больниц Ростовской области выразила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова. Как заявила в беседе ФАН депутат, 28 апреля, в День работника скорой помощи, она передала станции скорой помощи чайный набор.

«Сегодня наши медики трудятся на передовой, и именно благодаря их помощи удается многих спасти. Всем работникам скорой помощи: руководителям подстанций, врачам, фельдшерам, медсестрам, всему персоналу — спасибо за профессионализм, самоотверженность и стойкость. Даже в самых тяжелых ситуациях они не черствеют сердцами и не предают профессию», — отметила депутат.

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объявила конкурс на создание лучшего видеоклипа на песню ее авторства «О Симферополе». Она отметила, что в творческом конкурсе принять участие смогут все желающие, а в жюри помимо нее вошли народный артист России Владимир Винокур и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

«Идея провести подобный конкурс у меня была достаточно давно. Но сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, когда важно, чтобы люди оставались дома, участие в конкурсе скрасит атмосферу, создаст творческое настроение. Имя победителя, которому будет вручен приз, станет известно 15 мая — в Международный день семьи», — рассказала ФАН Ковитиди.

Отметим, что 28 апреля председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал коллег направить месячную зарплату на помощь в борьбе с COVID-19. По его словам, такая помощь будет адресной, а сама акция по силам многим членам партии. Медведев подчеркнул, что перечисление денег — это личное решение, не повод для пиара, а вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали доверие на выборах «Единой России».

Готовность перечислить свои зарплаты в комментарии ФАН высказали многие депутаты Государственной думы.