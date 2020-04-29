Блогер из Дагестана отправится в колонию строгого режима за вербовку в ряды ИГ

Москва, 29 апреля. Второй Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор блогеру из Дагестана Алибеку Мирзеханову, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Об этом сообщили в суде.

Отмечается, что Мирзеханов признал вину в том, что участвовал в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, оформив явку с повинной.

Суд признал блогера виновным, приговорив его к 10 годам лишения свободы. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

«Приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»), — пояснили в суде.

Сторона защиты уже заявила о намерении обжаловать приговор.

Известно, что во время проживания в Дагестане Мирзеханов оказывал поддержку бандподполью. Блогер избежал ответственности, поскольку его дело было рассмотрено комиссией по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую деятельность.

В 2013 году Мирзеханов переехал в Москву и спустя какое-то время стал призывать своих знакомых вступить в ряды ИГ1. После задержания и написания явки с повинной в Дагестане прошли несколько спецопераций по ликвидации боевиков.

Примечательно то, что признанного виновным в терроризме активно поддерживали «Новая газета» и правозащитный центр «Мемориал». Напомним, «Новая газета» активно сотрудничает с «Исламским государством», о чем неоднократно сообщало Федеральное агентство новостей. В частности сотрудник издания Денис Коротков на постоянной основе поддерживает контакты с террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.