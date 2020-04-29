Онищенко рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через водопроводную воду

Волнующий многих вопрос, можно ли безбоязненно использовать водопроводную воду во время эпидемии, вызванной коронавирусом, прояснил врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в пробах столичной воды COVID-19 не обнаружен. К сожалению, получить информацию по ситуации с водой в Петербурге корреспонденту Федерального агентства новостей не удалось. В единой справочной службе ведомства заявили, что не обладают такой информацией; мы также не смогли оперативно получить комментарий у представителей петербургского управления Роспотребнадзора.

Отметим, ранее испанские эпидемиологи опубликовали исследование, согласно которому следы РНК коронавируса COVID-19 появляются в канализации раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заражения, что может служить способом раннего предупреждения о начале эпидемии.

Заслуженный врач, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил, сколько времени и в каких средах может выживать коронавирус нового типа. Остановился Онищенко и на проблеме возможного попадания коронавируса в водопроводную воду, которую, например, в Москве и Петербурге разрешено использовать для питья без кипячения.

«Выживаемость коронавируса, по данным китайских ученых, достаточно высокая, — рассказал парламентарий Федеральному агентству новостей. — Вирус достаточно устойчив на различных поверхностях, например, на пластиковых. На гладких — более устойчив. На салфетках и на бумаге он не обнаруживается уже через три часа, то есть там он быстро гибнет. На обработанной древесине и тканях, в том числе на одежде, коронавирус погибает на второй день. На деньгах и стекле — на четвертый день. На внутренней стороне маски вирус может оставаться активным в течение четырех суток».

Новый коронавирус достаточно восприимчив к высокой температуре, упомянул Онищенко.

«Вирус стабилен при температуре около четырех градусов и весьма чувствителен к теплу, — отметил собеседник ФАН. — При постепенном нарастании температуры при 22 градусах он активен семь дней, при 37 — погибает на второй день, при 67-ми — через полчаса. При 70 градусах вирус живет всего пять минут, то есть даже не закипевшая горячая вода его быстро убивает».

При этом коронавирус, оставаясь на поверхности предметов, может передаваться контактным путем, хотя этот способ передачи не является основным, напомнил первый зампред профильного комитета ГД.

«Человек выделяет коронавирус во внешнюю среду около двадцати дней после появления симптомов, в некоторых случаях — до 37 дней. Были сообщения, что коронавирус обнаруживали в воде, что естественно: человек выделяет вирус с биологическими жидкостями, — говорит Онищенко. — Но это, конечно, не относится к водопроводной питьевой воде. В такой воде наличие коронавируса полностью исключается. Любые водоочистные сооружения, которые есть в крупных городах, для обеззараживания воды используют хлор, что гарантированно обеспечивает гибель вируса. Так что передача коронавируса через водопроводную воду невозможна. А вот посуду в доме, где есть заболевший и люди из группы риска, лучше иметь отдельную, и мыть ее тоже следует отдельно. Опасность передачи вируса через посуду существует».

В то же время главным способом передачи вируса остается воздушно-капельный путь — при кашле, чихании, разговоре, отметил Онищенко, подчеркнув необходимость соблюдения социальной дистанции.

«Поэтому больные, общаясь со здоровыми, обязательно должны быть в маске, именно тут маска работает. А водопроводная вода передатчиком быть не может. Это, естественно, не относится к сточным водам, в которые на начальном этапе вирус может попадать. Но затем, перед выбросом канализационных вод во внешнюю среду, их также подвергают обеззараживанию хлором, поэтому через канализацию вирус распространяться не может», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На среду, 29 апреля, число зараженных COVID-19 с подтвержденным диагнозом во всем мире превысило 3,1 миллиона человек; почти 218 тысяч заболевших скончались. Лидером по количеству заболевших и умерших остаются США (более миллиона заразившихся, почли 60 тысяч погибших). В России число зараженных COVID-19 приближается к ста тысячам, скончались 972 человека.