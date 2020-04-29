Калашников назвал антисоветский проект в Венгрии продолжением агрессивной политики США

Москва, 29 апреля. Американские проекты в Венгрии по искажению истории и роли СССР во Второй мировой войне являются частью агрессивной политики США против РФ, считает член Совета Федерации Сергей Калашников.

Посольство США в Будапеште анонсировало конкурс грантов на реализацию проектов, которые направлены на «правдивое признание» событий Второй мировой войны. В американской дипмиссии отметили, что внимание будет уделено послевоенному периоду и «тирании Советского Союза». Кроме того, проекты будут превозносить трансатлантическое сообщество и его роль в победе над фашизмом.

Калашников отметил, что подобные проекты отражают всю нынешнюю агрессивную политику США против России.

«Есть хорошее выражение. История — это нынешняя политика с оглядкой на прошлое. Это объясняет все сегодняшние попытки сторон оспорить итоги Второй мировой войны», — заявил сенатор в комментарии «Инфореактору».

Сенатор считает, что подобные нападки со стороны Вашингтона закончатся лишь тогда, когда изменится мировая политика, а также возобладает новая экономика и новые социально-экономические способы существования.

«Мы входим в новое время, и старые идеологические штампы претерпят очень существенные изменения», — добавил сенатор.

Калашников подчеркнул, что Россия готова давать отпор нападкам Вашингтона и не допустит перевирания истории. В РФ проходит героизация участников войны, которые сумели добиться победы над фашистским захватчиком.