Борьба против терроризма в Сирии будет завершена благодаря танкам «Армата»

По заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова Российская Федерация получила предварительные заявки на экспорт танка Т-14 на платформе «Армата». Он сообщил, что продажи бронемашин за границу начнутся после того, как будут налажены серийные поставки Т-14 в Вооружённые силы России. По словам министра, танк прошёл испытания в боевых условиях в Сирии.

Мантуров рассказал, что испытание существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях. Это нужно для того, чтобы в финальном облике танка, который будет поставляться в Сирию, все эти моменты были отражены.

Минобороны подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 (БМП) на платформе «Армата», который должен быть реализован до конца 2021 года. В Сирии есть возможность проверить новейшие и отечественные вооружения. Причина испытаний «Армата» является возможностью использовать бронетехнику на территориях, где ведутся боевые действия, с возможностью тестирования в особых климатических условиях.

У танка «Армата» есть большой потенциал в условиях экспорта. Перспективное техническое решение прокомментировал Федеральному агентству новостей военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Сверхсовременная защита Т-14

Ранее военные эксперты журнала The National Interest, рассказали, для чего именно Россия отправляла свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.

По их мнению, испытания, которые были проведены на сирийской территории, сыграли значительную роль. Благодаря осуществленным тестам специалистам удалось проверить работоспособность различных узлов и всего танка в целом в экстремальных условиях. Они также продемонстрировали высокий экспортный потенциал нового вооружения, так как его можно будет без проблем использовать в странах Ближнего Востока.

«Платформа «Армата» — это весьма перспективное техническое решение, весь мир воспринял его как высоко технологичное оружие, которое оказалось под силу только России. На базе этой платформы формируются и другие бронетанковые объекты, которые сегодня являются авангардом нашей научно-технической мысли. Естественно, что подобного рода уникальное вооружение должно пройти серьезную «обкатку» в боевых условиях», — заявил Кошкин.

Как изменились танки «Армата»?

Танки «Армата» впервые были показаны на Параде Победы пять лет назад. За такой период боевые машины существенно изменились. На территории Сирии предоставлены все условия для тестирования данного вида вооружения, чтобы понять все тонкости в боевых действиях.

«Борьба против международного терроризма в Сирии - это та зона боевых действий, где подобного рода вооружения должно получить соответствующую оценку. Я думаю, это правильное решение Министерство обороны, связанное с тем, чтобы танки «Армата» прошли соответствующую боевую обкатку. Тем самым они только докажут полезность для Вооруженных Сил. Соответственно возрастет спрос на рынке международных вооружений и где уже на данный момент присматриваются к этому образцу бронетанковой технике», — считает эксперт.

Для Министерства обороны РФ важно, чтобы танк поступал в войска с полной готовностью и с полноценно отработанными различными режимами его применения. По планам, Т-14 будет серийно поставляться в армию Российской Федерации в 2021 году.

Испытания «Арматы»

У танков «Армата» нет аналогов в мире, а сама боевая машина постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. Ранее, на церемонии вручения наград военнослужащим, принимавшим участие в операции ВКС в Сирии, российский президент поблагодарил создателей современной российской военной техники, которая с честью и достоинством прошла проверку боем.

«Владимир Путин заострял внимание на том, что многие виды вооружения проходили модернизацию прямо на месте, в Сирию прилетали представители оборонно-промышленных предприятий, на месте сразу принимали технические решения, которые сразу воплощались в жизнь на конвейере. Таким образом, в Сирии получили рождение новые образцы, поставляющиеся на вооружения наших сил и естественно, что они также прошли обкатку в боевых условиях», — говорит Кошкин.

Передача новейших Т-14 военным затягивалась из-за долгих испытаний перспективных танков «Армата». Напомним, что аналитические агентства при Пентагоне и министерствах обороны Великобритании и Германии признали «Армату» «танком следующего поколения» и «революционным шагом в танкостроении». Британская разведка считает, что Т-14 обладает существенными преимуществами перед всеми боевыми машинами, стоящими на вооружении стран НАТО.