Протодиакон Кураев назвал более важное событие в РПЦ, чем решение запретить его в служении

Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев назвал более важное событие в его жизни, чем решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла запретить его в служении. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

На сайте Московской городской епархии появился указ главы Русской православной церкви о запрете в служении для священника Андрея Кураева. Данное решение было принято в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

«А также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя», — говорится в указе патриарха Кирилла.

Патриарх отметил, что жалобы на действия Кураева он получал и раньше. При этом подчеркивается, что запрет будет действовать до момента, когда поступки Кураева будут рассмотрены епархиальным церковным судом.

Богослов и философ Андрей Кураев в интервью ФАН прокомментировал решение патриарха Кирилла.

«Если честно, то мне не хочется сейчас об этом думать по той причине, что в моей жизни произошло более важное событие сегодня. Скончался отец Георгий Бреев – это замечательный московский священник и духовник московского духовенства. Это более важное событие в нашей церкви, чем какие-то мои проблемы», — пояснил Кураев.

Напомним, 21 апреля на 49-году жизни скончался настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. В день смерти протоиерея Кураев опубликовал на своей странице в Livejournal текст о кончине Агейкина, в котором назвал покойного настоятеля «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».

Ранее протодиакон Андрей Кураев прокомментировал запрет закрытие церквей из-за коронавируса. В частности, он выразил удивление, что многие места массового скопления людей продолжают работать, а храмы и мечети закрываются.