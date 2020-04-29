Более 70 медиков с коронавирусом скончались в России

Москва, 29 апреля. Более 70 российских медицинских работников скончались после заражения коронавирусом. Такие данные в среду привел главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий», — отметил он.

По словам Брико, эпидемия коронавируса в РФ еще не вышла на плато, однако уровень заболеваемости постепенно снижается. Если в начале пандемии был прирост на 27%, то теперь — на 5,9%. Специалист полагает, что уже в ближайшие дни может быть намечен перелом.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 99,3 тыс. случаев заражения коронавирусом (рост на 5,8 тыс. за сутки).

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.