Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России уже в 2021 году

Санкт-Петербург, 28 апреля. Закон о беспилотных автомобилях могут принять в России уже в 2021 году, сообщил депутат Государственной думы от Подмосковья Денис Кравченко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Мы над этим активно работаем, я один из авторов законопроекта. У этого процесса две стороны, как у медали. Одна связана с развитием технологий, а другая — с ответственностью, которая должна наступить в случае, если что-то пойдет не так. А если будут аварии, если будут жертвы, кто за это ответит? Я очень надеюсь, что в следующем году этот законопроект может быть принят. Вопрос будет урегулирован на новом уровне», — отметил депутат.

По его словам, законодательство нужно сделать максимально гибким и готовым к внедрению инноваций, чтобы отечественные ученые и инженеры не упускали время при тестировании своих разработок.

«В Арктике впервые в истории человечества испытали беспилотный автомобиль. Три машины две с половиной тысячи километров прошли — и ноль аварий, нареканий и сбоев. Такого в мире еще никто не делал, этим стоит гордиться. Выход в снежную пустыню спецы из «КАМАЗа» готовили вместе с нашими ведущими предприятиями, среди которых «Газпромнефть», — подчеркнул Кравченко.

Он уточнил, что, поскольку по действующим законам движение автомобилей без водителя запрещено, в кабине автомобиля находился человек, но он не прикасался к оборудованию, что было зафиксировано видеосъемкой.