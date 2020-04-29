LIVE: Почему западная пресса не пишет про Россию позитив

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят онлайн-эфир на тему «Хорошие новости России — о чем никогда не расскажет западная пресса».

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) дважды в месяц проводит конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

В ходе онлайн-эфира победители конкурса расскажут нашим читателям о своем понимании позитивной повестки, о реакции коллег и читателей на победу в конкурсе, о своих профессиональных планах.

Кроме того, мы надеемся получить комментарии от руководителей региональных администраций, в регионах которых трудятся наши победители. Их мы расспросим об отношении к журналистам и причинах, по которым представители СМИ почти всегда выбирают для тиражирования негативные новости.

На другие вопросы в ходе нашего прямого эфира ответят редакторы, социологи, пиар-менеджеры и политики.