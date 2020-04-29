Доктор Мясников объяснил, почему медики заражаются коронавирусом

Москва, 29 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил, почему медицинские работники заражаются коронавирусной инфекцией.

«Вы можете установить в больнице бактерицидные рециркуляторы, вы можете использовать маски, комбинезоны и другие средства, но 100% защиты не существует… В инфекционных отделениях очень высокая вирусная нагрузка. При эпидемии гриппа заражаются 10% медицинского состава. При эпидемии коронавируса, по разным данным, от 15% до 30% медиков заражаются той инфекцией», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

В России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом, 975 человек скончались. Более 10 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.