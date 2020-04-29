СК РФ проверяет публикации о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Москва, 29 апреля. Следственный комитет заинтересовался сообщениями о якобы двойном гражданстве российского сенатора Елены Мизулиной.

По факту появления данных негативных публикаций уже проводится проверка, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Однако в ведомстве эту информацию пока никак официально не прокомментировали.

Согласно появившимся в Сети материалам, у Мизулиной якобы имеется вид на жительство в Бельгии. После этого сенатор обратилась в правоохранительные органы с заявлением о клевете.

Сама Мизулина считает, что распространение этой «лживой информации» является попыткой дискредитировать не только ее, но и весь российский парламент.

«У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах», — подчеркнула сенатор в комментарии ТАСС.

Она также рассказала, что еще в середине январе направила запрос в Генпрокуратуру России, попросив провести проверку по факту распространения фейков и клеветнической информации о наличии у нее двойного гражданства.

Политик уточнила, что распространением фейков отметился, в частности, Telegram-канал «Небожена» и ряд СМИ, перепечатавших эту недостоверную информацию. После этого, по словам Мизулиной, ГП направила материалы в МВД, а московский главк МВД, в свою очередь, выявил признаки преступлений по статьям о «Клевете» и «Оскорбление представителя власти». Сенатор уточнила, что 28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве.

Напомним, что одной из самых важных политических поправок в конституцию россияне считают положение, запрещающее депутатам, чиновникам, военным, работникам спецслужб и дипломатам иметь двойное гражданство, а также вид на жительство за границей. Нельзя исключать, что вбросы об иностранных паспортах чиновников могут использоваться их оппонентами для компрометации. И Мизулина в данном случае могла быть выбрана не случайно. Известно, что ее сын уже давно живет и работает в Бельгии.