Диетолог объяснила, как правильно жарить и есть шашлыки в майские праздники

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от пикников на природе в больших компаниях и походов в гости на майские праздники. Тем не менее в некоторых регионах власти разрешили жителям выезжать за город на дачи. Врач-диетолог, иммунолог Марина Аплетаева в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала, как не навредить своему желудку во время майских выходных, традиционный атрибут которых — шашлыки.

Самое главное — ограничить употребление спиртного. Диетолог настоятельно рекомендует не забывать об этом, особенно — в вечерние часы.

«Нагрузка на ЖКТ увеличивается, если речь идет о «вечерних шашлыках» и если присутствует алкоголь. Содержание алкоголя в напитке раздражает желудок и желчный пузырь. Это лишняя нагрузка на печень в сочетании с жирным мясом», — сказала Марина Аплетаева в комментарии ФАН.

В случае, если блюдо готовится на открытом огне, нужно крайне внимательно отнестись к выбору мяса. Готовить шашлыки из «тяжелых» говядины и свинины поздно вечером не рекомендуется.

«Если это вечернее употребление пищи, можно приготовить мясо на открытом огне. Но пусть это будет куриное мясо или мясо индейки. Легко усваиваемые белки. Это очень важно — вечером у нас не будет длительного периода времени, чтобы их переварить. <…> Мясные изделия, если долго находятся в желудочно-кишечном тракте, начинают гнить. Это естественный процесс, поэтому врачи и рекомендуют есть вечером те белки, которые легче и быстрее переварятся. За два часа переварятся рыба и мясо птицы. Все остальное — до четырех часов», — объяснила диетолог.

В качестве гарнира лучше всего выбрать свежие овощи и зелень, отметила врач. Готовить их на гриле Марина Аплетаева не советует.

«Лучше, если это будут свежие овощи, не на гриле. Надо понимать, что открытый огонь — это дополнительный источник бензапирена. Продукты горения даже древесного угля — это выделение токсичных веществ. Как бы мы ни хотели, они оседают на продуктах. Поэтому на гарнир лучше сделать обычный салат, или просто взять помидоры и огурцы, как можно больше свежей овощной продукции или зелени. Это то, что обезопасит нас и улучшит процесс пищеварения», — сказала врач.

И последний совет шашлычникам: нужно поглядывать на часы и четко понимать, в какое время планируется сесть за стол. Это поможет определиться с выбором продуктов и не навредить желудку.