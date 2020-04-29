Москва, 29 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников объяснил опасность заграничного отдыха в период эпидемии коронавируса.

«Сейчас такая ситуация, что вы можете отправиться на заграничный курорт и там остаться на карантине… Очень большой шанс куда-то поехать и там остаться. Сейчас народ и власти везде напуганы, где-то чихнет пять человек и вновь перекроют границы», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 217 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 99 тысяч случаев заражения, 975 человек умерли. Более 10 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.