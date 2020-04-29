Пентагон урежет расходы на «сдерживание России» ради строительства стены с Мексикой

Вашингтон, 29 апреля. Пентагон планирует урезать расходы на проекты по «сдерживанию России», чтобы направить средства на строительство стены между США и Мексикой. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на служебную записку, распространенную в американском оборонном ведомстве.

По данным агентства, глава Пентагона Марк Эспер распорядился перенаправить часть средств с проектов в Европе, в том числе в Испании, Норвегии и Германии, реализуемых в рамках так называемой Европейской инициативы сдерживания. США ведут работу над этой программой уже много лет, а ее целями Вашингтон называет «противостояние агрессии со стороны России» и «восстановление американского военного присутствия» в Европе.

В общей сложности с проектов по наращиванию военной инфраструктуры США планируют перенаправить 545 миллионов долларов. Из них на строительство стены на границе США и Мексики могут пойти 200 миллионов долларов, передает НСН.

Кроме того, в служебной записке уточнили, что работа над проектами в Европе будет остановлена лишь на время в связи со сложностями, возникшими из-за пандемии коронавируса. Ради строительства стены в Пентагоне планируют сократить расходы и на некоторые военные объекты на территории США.

Напомним, идея строительства стены на границе с Мексикой принадлежит президенту США Дональду Трампу. Ранее американский лидер заявил, что ради сохранения рабочих мест во время пандемии намерен подписать указ, приостанавливающий иммиграцию в Соединенные Штаты.