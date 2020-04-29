Автолюбителям рассказали о полезных, но малоизвестных аксессуарах для машин

Москва, 29 апреля. Специалисты рассказали о малоизвестных аксессуарах для автомобилей, которые могут повысить комфорт и безопасность водителей и пассажиров. О самых полезных из них рассказали эксперты портала Car.ru.

Так, по словам специалистов, многие водители не пользуются кабельными зажимами, а подобное устройство является весьма полезным в цифровую эпоху, когда у каждого водителя есть смартфон, а автомобиль оборудован видеорегистратором. Провода от данных устройств могут создавать неудобства. Такое приспособление стоит всего лишь 100 рублей, поэтому должно быть в салоне каждого транспортного средства.

Также очень полезными являются мобильные ниши для разной мелочи или стаканчиков. Данное устройство очень легко вмонтировать в свободное пространство между передними сидениями. Если вы обзаведетесь данным аксессуаром, то у вас в автомобиле всегда будет емкость, из которой ничего не выпадает и не вывалится. Подобное приспособление обойдется в одну-две тысячи рублей, передает Planet Today.

Органайзеры для документов, закрепляемые на солнцезащитных крючках, наборы для очистки салона от шерсти, держатели для салфеток, компактные контейнеры для мусора, а также спасательный брелок, которым можно разбить стекло в экстренном случае, также вошли в список полезных вещей, являющихся незаменимыми для любого автомобилиста.

Кроме того, любой владелец автомобиля сможет найти применение таким вещам, как проекционный дисплей и GPS-трекер.