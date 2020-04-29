В Госдуме объяснили засилье негатива о России в западной прессе

Санкт-Петербург, 28 апреля. Негативные новости о России помогают властям США формировать образ врага, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем страны. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ от Пермского края Дмитрий Ионин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Это удачно воскрешенный образ врага. Долгие годы в ходе «холодной войны» русские были главным оппонентом и врагом, на этом выросло не одно поколение. Сейчас, когда нужен образ врага, они хотят этот профиль воскресить. Вполне логично, что им нужен образ врага, образ виноватого. Они показывают пальцем и говорят — виновата Россия. Сейчас еще и Китай подтягивают сюда», — отметил Ионин.

По мнению депутата, Россия должна достойно отвечать США на акты политической цензуры, которую осуществляет корпорация Google в YouTube, а также IT-компании Facebook и Twitter.

«Мы играем на чужом поле, это понятные риски, которые существуют при работе там. Но мы не будем спорить с тем, что это вопрос государственной воли, государственной пропаганды, как бы негативно кто ни относился к этому слову», — подчеркнул Ионин.

Он предложил стимулировать отечественную прессу к написанию позитивных новостей. В то же время депутат выступил против излишних государственных ограничений в сфере СМИ.

В свою очередь, заместитель председателя комитета по обороне Госдумы РФ, депутат от Красноярского края Юрий Швыткин отметил невежество западной публики.