Эксперты объяснили, какие страны и зачем фальсифицируют историю

Фальсификацией истории занимаются страны, больше всего пострадавшие от фашизма, пытаясь построить на этом фундамент своей государственности. Об этом заявили участники онлайн-конференции под эгидой «Россотрудничества», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-конференцию на тему «Москва — Берлин: 75 лет мира — память, объединяющая народы» 29 апреля в онлайн-режиме провело Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»).

Как стало известно ФАН, соорганизатором мероприятия выступил Российский дом науки и культуры в Берлине. Конференция была приурочена к памятной дате — завершению боев в Берлине 2 мая 1945 года и последующей капитуляции немецких войск.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя «Россотрудничества» Михаил Брюханов обратил внимание на необходимость бережного отношения к истории, и, в частности, к памятникам.

«Страны, которые бережно относятся к свои памятникам, не стремятся переписывать историю — одну страницу за другой, могут смело смотреть в будущее», — заявил он, отметив, что «Россотрудничество» уделяет большое внимание борьбе с фальсификацией исторических событий.

Брюханов с сожалением констатировал, что в данный момент мы становимся свидетелями многочисленных попыток фальсифицировать, переписать прошлое. По его словам, таких попыток становится все больше, а многие спекуляции на тему истории возникают из-за отсутствия идеи, и, по сути, являются попытками построить на этом свой идеологический государственный фундамент.

В эфир конференции из исторического зала, в котором 75 лет назад был подписан акт о капитуляции нацистской Германии, вышел руководитель представительства «Россотрудничества» в Германии Павел Извольский. Он рассказал о серии выставок, подготовленных к 75-летию окончания Великой отечественной войны.

«Мы готовим пять роликов, снятых в пяти локациях Берлина, связанных с Победой. Одной из таких точек стал германо-российский музей. В Русском доме мы планируем несколько выставок», — сообщил он, отметив, что в данный момент из-за карантинных мер выставки в Русском доме проходят в онлайн-формате

Тематическая выставка к 75-летию Победы подготовлена и в германо-российском музее «Берлин — Карлсхорст». О них рассказал директор учреждения Йорга Морре.

«Наша выставка рассказывает о военных преступлениях нацистского режима, которые продолжались вплоть до капитуляции. Мы задаем нашим зрителям вопрос — как вы воспринимаете эти события теперь, спустя 75 лет. К сожалению, эта выставка сейчас также доступна только в онлайн-режиме», — рассказал он.

По словам Морре, музею удалось добиться разрешения доступа в зал, где была подписана капитуляция, в офлайн режиме 8-9 мая со строгим соблюдением мер безопасности.

«Будем пускать людей по одному, не допуская образования очередей», — уточнил директор музея.

Доктор исторических наук, профессор МГЛУ, эксперт Российского военно-исторического общества, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников напомнил участникам видео-конференции некоторые данные и факты военной истории.

«Моя задача – рассказать предметно об истории начала и завершения Второй мировой войны, самой жестокой и кровопролитной в истории человечества», — сказал профессор МГЛУ.

По словам Плотникова, в 30-х годах XX века всем было понятно, что развитие политической ситуации в Европе добром не кончится.

«Это не мир, а перемирие лет на 20», — сказал в связи с этим маршал [Фердинанд] Фош, командующий объединенных сил европейских державам после прочтения Версальского договора», — напомнил он.

Плотников констатировал, что многие вещи в истории Второй мировой войны, казавшиеся еще недавно очевидными, сейчас начинают приобретать признаки зловещей антиистории.

«Я говорю о случаях фальсификации и переписывании истории Второй мировой войны, в которых наиболее, как это ни прискорбно, отличаются государства, больше всего пострадавшие от фашистской агрессии, в том числе — еще в 1939 году. Это та реальность, в которой мы живем…», — заявил историк, уточнив, что, по его мнению, реальное начало этой войны нужно вести не с 1 сентября 1939 года, а, как минимум, с весны.

По мнению участников конференции, необходимо выпустить учебник по истории для школьников России и Германии. Многие при этом отмечали, что появление такого учебного пособия — вопрос времени, правда могут возникнуть сложности с его согласованием в соответствующих регулирующих органах.

Напомним, что в данный момент в связи с пандемией коронавируса многие ранее запланированные мероприятия, в том числе приуроченные к окончанию войны, либо отменяются, либо проводятся в онлайн-режиме.