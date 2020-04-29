Главный по коронавирусу в США Пенс попался на нарушении

Вашингтон, 29 апреля. Вице-президент США Майк Пенс игнорирует масочный режим, введенный в Штатах из-за коронавируса, сообщил MSNBC.

Пенс прибыл в клинику Майо без маски, тем самым нарушил больничные правила. Примечательно, что чиновник к тому же возглавляет рабочую группу Белого дома по коронавирусу.

Главный по коронавирусу в США также объяснил, почему пришел в больницу без маски. По его словам, в маске нет надобности, если отрицательный тест на COVID-19. Хотя, отметим, отрицательный результат не говорит об отсутствии инфекции на момент теста.

«Когда Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали рекомендации насчет ношения масок, они признали, что люди, которые могут быть носителями коронавируса, нося маску, могут предотвратить возможность передачи вируса другим. А поскольку у меня коронавируса нет, я посчитал, что мне хорошо побывать здесь, иметь возможность поговорить с этими исследователями, с этими потрясающими медицинскими работниками, посмотреть им в глаза и сказать спасибо», — оправдался Пенс.

Ранее клиника сообщила, что проинформировала Пенса о масочной политике перед его визитом, однако через некоторое время сообщение было удалено. Затем появилась запись, в которой указано, что «о масочной политике сообщали аппарату вице-президента».

Репортер The New York Times при Белом доме Анни Карни отметила, что президент США дональд Трамп ясно давал понять, что не любит и не собирается носить маски, несмотря на рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний. И, судя по всему, Пенс решил последовать примеру начальника.