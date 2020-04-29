Москва, 29 апреля. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что у 50% заболевших коронавирусом россиян не проявились симптомы болезни.

«Половина инфицированных коронавирусом не имела симптомов. Для них это была новость. Они носители коронавирусной инфекции, но они об этом даже не знали. Каждый второй, который выявляется, даже не подозревает, что он заражен вирусом», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

В России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения, 975 человек скончались. Более 10 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.