В России продлили ограничения для иностранцев на въезд в страну

Москва, 20 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию до улучшения эпидемиологической ситуации.

Мишустин напомнил, что ранее ограничения на въезд иностранных граждан в РФ действовали до 30 апреля.

«Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сообщил глава Кабмина РФ.

Премьер добавил, что для некоторых категорий иностранных граждан ограничения будут отменены, в том числе для специалистов, которые обслуживают импортное оборудование. Мишустин объяснил, что это позволит снизить негативное влияние на работу промышленных предприятий, в том числе и тех, которые производят оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

По данным на 29 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 99 399. За последние сутки коронавирус выявили у 5841 человека в 82 регионах РФ. В оперштабе уточнили, что 44,9% зарегистрированных за минувшие сутки не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик коронавируса в РФ еще не пройден. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом. Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.