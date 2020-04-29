Пилот борта №1 Григорий Белодед умер в Москве

Москва, 29 апреля. Личный пилот президента РФ Владимира Путина Григорий Белодед умер в Москве на 74-м году жизни. О трагическом известии журналистам сообщил его сын Ярослав.

По словам мужчины, его отец ничем не болел, поэтому его смерть стала большой неожиданностью. Тело он обнаружил в квартире, когда отправился навестить родителя. В настоящее время причину гибели устанавливают судмедэксперты.

Ярослав рассказал, что отец очень любил свою работу и до последнего дня не расставался с ней. «Из неба» ему пришлось уйти по возрасту в 2005 году, но он продолжил работать в специальном летном отряде «Россия» уже на земле.

Все коллеги Белодеда по отряду отзывались о нем как о высококлассном профессионале. За время карьеры он налетал свыше 15 тысяч часов. Как уточняет KP.RU, Белодед успел поработать и на бортах, которыми летал предшественник Путина Борис Ельцин.

«Борис Николаевич всегда спрашивал: «Где Григорий?», когда приезжал на рейс, ну и параллельно справлялся о его здоровье», — рассказали собеседники газеты.

Позже Белодед стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина. Некоторое время, по словам сына, Григорий Николаевич работал в Росавиации. Ярослав подчеркнул, что отец, несмотря на большую любовь к своему делу, почти ничего не рассказывал о нем. И это понятно — работа была связана с секретностью, поэтому летчик делился только «какими-то общими вещами», в целом всегда тепло отзывался о своих «пассажирах».