В России запустили сайт для борьбы с фейками о коронавирусе

Москва, 29 апреля. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич объявил о запуске сайта CoronaFake, который посвящен борьбе с недостоверной информацией об эпидемии коронавирусной инфекции.

«На портале coronafake.ru будут регулярно публиковаться опровержения фейков и вбросов, а также самые свежие и правдивые данные, связанные с пандемией. <...> Нагнетания стали нашей обыденностью. Противоречивой информации столько, что порой не знаешь, кому стоит верить», — отметил Малькевич.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 217 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 99 тысяч случаев заражения, 975 человек умерли. Более 10 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.