Попытка Украины сорвать строительство «Северного потока — 2» приведет к политическому поражению Киева. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Шантаж Украины

Украина приложит максим усилий, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2». Об этом РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

По словам Макогона, в своей борьбе против «Северного потока — 2» Киев рассчитывает на помощь Европейского союза, потому что трубопровод якобы идет вразрез с европейскими принципами солидарности. Он отметил, что если РФ все же сможет завершить строительство «Северного потока — 2», то после 2025 года Украина потеряет возможность заниматься транзитом российского газа.

«Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», — признал он.

В свою очередь Макогон считает, что тарифы на прокачку являются «абсолютно конкурентоспособными», поэтому прекращение сотрудничества будет связано только с политикой.

Украина может стать врагом Европы

Виктор Водолацкий согласился с тем, что Украину ждет политическое поражение в случае попытки сорвать строительство «Северного потока — 2».

«Все вопросы экономического шантажа приемлемы для сегодняшней политики украинского руководства. То, что было при [бывшем президенте Украины] Петре Порошенко. Ничего не поменялось и при [действующей президенте Украины] Владимире Зеленском. Поэтому все, что говорят из США, то соратники Зеленского и проповедуют на всех площадках. «Северный поток — 2» — это не прихоть Российской Федерации. Это энергетическая безопасность многих стран Европы», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению политика, если Украина предпримет какие-нибудь попытки сорвать проект, то Киев настроит против себя большую часть Европы. И не только политиков и руководителей этих стран, но и европейских граждан в целом.

«Народ Европы понимает, что после теплых зим наступает и холодная с сильными морозами. И тогда они обращают свои взоры на Россию, на тот газ, который поступает в их дома. У них хорошая память. Если Украина будет пытаться сорвать «Северный поток — 2» или другие проекты, связанные с безопасностью Европейского союза, в том числе энергетические, то станет врагом Европы. Такая политика будет для Киева провальной. Украина пилит сук, на котором сидит», — заключил Виктор Водолацкий.

Ранее поступила информация, что принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский», который рассматривался для достройки газопровода «Северный поток — 2», взял курс на Находку.