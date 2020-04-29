Экс-помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

Москва, 29 апреля. Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов отрицает факт домогательства до бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты. Девушка ранее обвинила журналиста в том, что однажды он пытался попасть к ней домой.

Сам же Венедиктов отметил, что никогда не предпринимал попыток попасть в квартиру Ведуты.

«Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке — я что, пытался познакомиться с ее родителями? Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой — ну это фу», — рассказал Венедиктов в комментарии «Би-Би-Си».

Главред «Эха» добавил, что «не переходил с Ведутой никаких границ». Он признал, что, возможно, отвозил девушку на служебной машине и, возможно, сидел с ней на заднем сиденье, но при этом точно ни до кого не домогался.

Отметим, что в то время Ведута встречалась с главным редактором сайта «Эхо Москвы» Андреем Ходорченковым, сообщает «Ридус». По словам журналиста, когда он подал заявление об увольнении, Венедиктов спросил его «Это из-за Ведуты?». Главред радиостанции опровергает и эту информацию. По его словам, задавать подобные вопросы, когда твои сотрудники увольняются, не принято, а если бы Ходорченков действительно заподозрил начальника в ухаживаниях за своей девушкой, то «должен был прийти и дать в морду».