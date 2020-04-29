Патриарх Кирилл запретил в служении Кураева за оскорбление усопшего настоятеля собора

Москва, 29 апреля. Патриарх московский и всея Руси Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву проводить службы. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Московской городской епархии.

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины <…> Вы запрещаетесь в священнослужении», — говорится в документе.

Патриарх Кирилл назвал оскорбления со стороны Кураева «безнравственным и особенно циничным деянием». По словам главы РПЦ, заявления протодиакона вызвали возмущение не только священнослужителей, но и прихожан. Кроме того, патриарх отметил, что жалобы на действия Кураева он получал и раньше. Запрет на священнослужения будет актуален, пока епархиальный церковный суд не рассмотрит деяния протодиакона и не примет решения по этой ситуации.

Напомним, 48-летний Александр Агейкин скончался 21 апреля. Предполагается, что причиной смерти настоятеля могла стать коронавирусная инфекция. В день смерти протоиерея Кураев опубликовал на своей странице в Livejournal текст о кончине Агейкина, в котором назвал покойного настоятеля «недопротопресвитером» и «тупым карьеристом».