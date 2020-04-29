Путин рассказал, как коронавирус повлиял на глобальную и российскую энергетику

Москва, 29 апреля. Российская и глобальная энергетика столкнулась с серьезными потрясениями, пандемия коронавируса также оказала влияние на экономику и ТЭК, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития энергетики.

«В последние месяцы и российская, и вся глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы», — указал глава российского государства.

Путин отметил, что коронавирус и вынужденные ограничительные меры негативно сказались на мировой экономике. По его словам, сократился спрос на энергоресурсы не только в отдельных странах, но и в мире в целом.

«Вслед за ним пошли вниз и ценовые котировки», — указал российский лидер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после заявления Пекина о вспышке неизвестной инфекции сообщила, что в китайском городе Ухань были выявлены больные с новым типом коронавируса. Инфекцию удержать в одной стране не удалось, и она охватила практически всю планету. В середине марта ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

Для борьбы с распространением смертоносного вируса во многих странах были приняты ограничительные меры. В частности, в России приостановил свою работу ряд учреждений, кроме магазинов, аптек и жизненно важных предприятий.