Специалисты рассказали, сколько россиян готовы самоизолироваться на работе

Москва, 29 апреля. Трое из десяти опрошенных россиян готовы жить и работать на территории работодателя до завершения карантина по коронавирусу. Готовы ли россияне самоизолироваться на работе, выясняли специалисты сервиса SuperJob.

Отмечается, в открытом опросе принимали участие 1600 трудоустроенных граждан из всех регионов России.

Так, 29% респондентов заявили, что готовы работать и проживать на территории работодателя во время карантина, если компания предоставит медицинское сопровождение и создаст условия для размещения и питания. 27% россиян однозначно сообщили, что не готовы самоизолироваться на рабочем месте. Еще 25% опрошенных рассказали, что их деятельность не предполагает подобных условий.

Отмечается, что 6% респондентов уже самоизолировались на территории работодателя. Речь идет в основном о медиках, гражданах, которые работают вахтовым методом и сотрудниках предприятий с непрерывным производством.

Подчеркивается, что мужчины чаще женщин готовы провести карантин на рабочем месте: 36% против 23%.