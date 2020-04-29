Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

Москва, 29 апреля. Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Эпидемиолог отметил эффективность ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.

«Несомненно, есть эффективность проводимых мероприятий. Прежде всего в том, что нет эксплазивности, то есть удалось сгладить эту кривую, соответственно нагрузку на здравоохранение», — заявил эксперт.

По словам Брико, в ситуации с коронавирусом российская система здравоохранения показала эффективность и смогла быстро перестроиться и среагировать на распространение заболевания.

Эпидемиолог подтвердил, что пик заболеваемости в РФ еще не пройден. Сейчас важно закрепить успехи, для этого необходимо строго соблюдать меры самоизоляции и дистанцирования.

По данным на 29 апреля, число зараженных коронавирусом в РФ достигло 99 399. За последние сутки коронавирус выявили у 5841 человека в 82 регионах РФ. В оперштабе уточнили, что 44,9% зарегистрированных за минувшие сутки не имели клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик коронавируса в РФ еще не пройден. Глава государства отметил, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом. Путин попросил россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок.