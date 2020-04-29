Путин заявил о недопустимости дефицита топлива на внутреннем рынке

Москва, 29 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости формирования дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом он сказал, выступая на совещании, которое посвящено вопросам энергетики.

По словам российского лидера, необходимо добиться устойчивости российского топливо-энергетического комплекса, чтобы он работал без сбоев на всех этапах производства. Путин выразил уверенность, что российские топливные компании, которые уже не раз оказывались в сложной экономической ситуации, переживут и этот кризис, воспользовавшись опытом прошлых лет.

В то же время глава государства призвал продолжать развитие крупных проектов в энергетике.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — отметил Путин.

Ранее министр энергетики Александр Новак выступил против снижения цен на бензин в России. Он сослался на действующий с прошлого года демпфирующий механизм, который регулирует цены на бензин для внутреннего рынка.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сокращать производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.