Сирийские боевики ПНС бегут от Сарраджа в Европу



Триполи, 29 апреля. Сирийские наемники нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) не верят в силы премьер-министра Файеза Сарраджа. Сирийцы бегут в Европу, так как осознают, что живыми они на родину или в Турцию, которая обещала им гражданство и жилье за работу в Ливии, не вернутся.

Соответствующую информацию распространила некоммерческая мониторинговая компания Middle East Monitor со ссылкой на интервью официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари изданию The Investigation Journal. Спикер заявил, что многие боевики ПНС, переброшенные в Триполи и Мисурату, бежали в Италию и другие европейские страны.

«Наемники не верят, что вернутся в Турцию или Сирию, поэтому попытка попасть в Европу — лучший вариант спастись. Это логично», — заявил он.

Мисмари уточнил, что 147 сирийцев заплатили контрабандистам, чтобы сбежать в Европу. Большинство из них отправились в Италию. Представитель ЛНА напомнил, что перед началом Берлинской конференции он лично подошел к Реджепу Тайипу Эрдогану и поинтересовался, знает ли президент Турции, что за последние сутки 41 террорист из Сирии, которых Анкара отправляет воевать в североафриканское государство на стороне Сарраджа, отправился в Италию через ливийские порты.

Напомним, Турция до сих отправляет наемников из своих военных лагерей в Триполи, невзирая на прекращение международного авиасообщения в связи с распространением пандемии. Официально в Ливии действует необходимое для борьбы с вирусом COVID-19 гуманитарное перемирие, объявленное 18 марта. Однако силы Сарраджа спустя неделю, 25 марта, объявили о широкомасштабной наступательной операции «Шторм мира», в рамках которой нарушают режим прекращения огня и обстреливают не только позиции ЛНА, но и жилые кварталы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что после отказа Сарраджа садиться за стол переговоров с фельдмаршалом ЛНА Халифой Хафтаром, чем ПНС в очередной раз подтвердило собственную неспособность вести цивилизованный диалог, Анкара пообещала сирийским наемникам и членам их семей турецкое гражданство за «работу» в Ливии. Боевикам, которых Эрдоган перебрасывает в Ливию, также обещали предоставить жилье в Турции, а семьям погибших наемников выплачивать компенсации.

С момента вмешательства Анкары в ливийский конфликт, ситуация в североафриканском государстве заметно обострилась. Саррадж получает поддержку от союзников не только в живой силе, но и в снаряжении. Таким образом, Турция, поставляющая контрабанду военной техники в Ливию, нарушает оружейное эмбарго ООН. При этом именно из-за переброски сирийских наемников в североафриканском государстве появился коронавирус. Первые подтвержденные случаи заражения были зафиксированы в Мисурате, куда Турция доставляет сирийцев.