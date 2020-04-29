Донбасс сегодня: ВСУ накрыли минами ЛНР, украинские бойцы переходят на сторону ДНР

Донбасс, 29 апреля. Армия Киева усилила обстрелы ДНР и ЛНР из минометов и гранатометов. В Донецке появился перебежчик из ВСУ. Украинский комбриг едва не расстрелял блокпост с сослуживцами из-за контрабанды. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинская армия за минувшие сутки обстреляла восемь населенных пунктов Донецкой Народной Республики и три в Луганской Народной Республике. Всего зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня.

В ЛНР огнем из минометов и орудий боевых машин пехоты повреждена жилая инфраструктура в Золотом, Фрунзе и поселке Донецкий. Частично разрушены домостроения и хозяйственные постройки на пяти улицах. В Золотом повреждены здания школы и шахты. В ДНР повреждения зафиксированы в Петровском районе Донецка и Старомихайловке. Огонь велся из минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.

В ДНР рассказали о «боевых» буднях ВСУ

В управлении Народной милиции ДНР рассказали о происшествии в рядах восточной оперативно-тактической группировки ВСУ. Случай произошел в районе города Дзержинска на позициях 58-й мотопехотной бригады, где офицер Юрочек увидел своих подчиненных, распивающих алкогольные напитки. На приказ командира прекратить выпивку рядовые не отреагировали.

Услышав, что старлей докладывает руководству обстановку по телефону, один из нарушителей бросил боевую гранату в сторону офицера. Последний получил ранения и доставлен в медпункт. Командир бригады Кащенко, пытаясь уладить конфликт, представил раненого к награде и доложил, что тот получил боевое ранение в результате обстрела.

Украинский комбриг зарабатывает на войне

Еще одно происшествие произошло в районе села Широкино на юге Донецкой области в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Между представителями военной службы правопорядка (ВСП) и военнослужащими разгорелся конфликт. Гражданский автомобиль под управлением солдата 10-й бригады был досмотрен на военном КПП, в результате обнаружены 500 грамм амфетамина, неучтенное оружие и боеприпасы.

Прибывший на блокпост командир бригады Василий Зубанич не смог договориться с военной полицией об утаивании информации. По итогу он принял решение направить орудие боевой машины пехоты на военнослужащих ВСП, тем самым вынудив их покинуть место происшествия. Те в свою очередь не остались в долгу и доложили о факте командующему оперативно-тактической группировки «Восток». В ходе проведения следствия выяснилось, что военный блокпост установлен нелегально по приказу Зубанича с целью контролировать каналы поступления наркотиков и оружия.

Волонтерам запретили использование мобильных телефонов в зоне ООС

Командование силовой операции пришло к выводу, что волонтеры распространяют компрометирующую армию информацию о состоянии борьбы с коронавирусом в воинских частях. В связи с этим с целью укрыть истинные масштабы распространения вируса в штабе Операции объединенных сил приняли решение запретить волонтерам находиться в зоне ООС с гаджетами, сообщают в Народной милиции ЛНР.

Известно, что только за предыдущую неделю волонтеры в социальных сетях опубликовали около 40 сообщений о нечеловеческих условиях содержания больных солдат в обсервационных изоляторах. В 25-й десантной бригаде указание командующего ООС Владимира Кравченко исполняется уже и среди личного состава. В медицинских изоляторах бригады проведен обыск, в ходе которого были изъяты все мобильные телефоны и планшеты с выходом в сеть Интернет.

Военнослужащий ВС Украины сбежал в ДНР

Украинские солдаты на поверку далеко не всегда являются патриотами, защищающими родину от мифического агрессора. Многие идут заработать на передовую, но, столкнувшись с украинскими фронтовыми реалиями, сбегают от невыносимых условий. Некоторые укрываются от службы в украинской армии, переходя границу народных республик Донбасса.

Как рассказали корреспонденту ФАН в Народной милиции ДНР, с просьбой о помощи к ним обратился очередной боец украинской армии. Донецкие силовики провели успешную операцию, в ходе которой военнослужащий Анатолий К. перемещен на территорию республики. Сейчас он находится на карантине. По словам мужчины, его примеру хотят последовать и другие солдаты. Вполне вероятно, что в скором времени в Донецке появятся новые перебежчики из «сильнейшей армии континента».