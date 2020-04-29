Дмитрий Песков высказался об окончании пандемии в августе. События дня. ФАН-ТВ

Исследователи Сингапурского университета технологий сделали новый прогноз о вспышке коронавирусной инфекции в России. Предыдущие версии о том, что все завершится в середине июля, пересмотрели и пришли к выводу, что это случится не раньше августа 2020 года. К концу лета, по мнению исследователей, распространение вируса в России будет прекращено на 100%. На обнародованные результаты исследования уже отреагировали в Кремле. Заявление университета прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С 1 мая в Крыму заработают парикмахерские и сервисные службы

Меж тем федеральные и региональные органы власти в России сейчас работают над разработкой нормативных документов. Одни будут направлены на послабления ограничений в период режима самоизоляции, другие на усиление мер по борьбе с распространением COVID-19. Власти Крыма, например, с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви. А вот всех приехавших на российский полуостров на майские праздники будут помещать в обсерватор, на две недели. Информацию об этом туристы смогут получить в аэропорту, на Крымском мосту и на вокзалах. Если не явиться на обсервацию самостоятельно, гражданина объявят в розыск.

«Если выяснится, что человек был заболевший, возбуждаем уголовное дело», — заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

А к концу майских праздников, с 12 числа, ожидается постепенное возобновление работы большого количества предприятий. Разумеется, после согласования всех мер предосторожности.