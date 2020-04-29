Дмитрий Песков высказался об окончании пандемии в августе. События дня. ФАН-ТВ

Сингапурский университет прогнозирует пандемию в РФ до конца августа
Исследователи Сингапурского университета технологий сделали новый прогноз о вспышке коронавирусной инфекции в России. Предыдущие версии о том, что все завершится в середине июля, пересмотрели и пришли к выводу, что это случится не раньше августа 2020 года. К концу лета, по мнению исследователей, распространение вируса в России будет прекращено на 100%. На обнародованные результаты исследования уже отреагировали в Кремле. Заявление университета прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы руководствуемся четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно», — сказал Песков.
С 1 мая в Крыму заработают парикмахерские и сервисные службы
Меж тем федеральные и региональные органы власти в России сейчас работают над разработкой нормативных документов. Одни будут направлены на послабления ограничений в период режима самоизоляции, другие на усиление мер по борьбе с распространением COVID-19. Власти Крыма, например, с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви. А вот всех приехавших на российский полуостров на майские праздники будут помещать в обсерватор, на две недели. Информацию об этом туристы смогут получить в аэропорту, на Крымском мосту и на вокзалах. Если не явиться на обсервацию самостоятельно, гражданина объявят в розыск.
«Если выяснится, что человек был заболевший, возбуждаем уголовное дело», — заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.
А к концу майских праздников, с 12 числа, ожидается постепенное возобновление работы большого количества предприятий. Разумеется, после согласования всех мер предосторожности.
«По поручению президента России мы скорректируем план действий. Шестого числа выступаем на штабе, говорим о том, кто и как с 12 числа будет работать, какой будет режим передвижения, поверок и так далее, исходя из вводных, которые даст федеральный центр», — уточнил Аксенов.
В пожаре в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых
Страшный пожар в Выборге унес жизни восьми человек. По данным областного МЧС погибли двое взрослых и шестеро детей. Сегодня ночью, после полуночи, загорелся частный жилой дом, в конструкции преобладало дерево, поэтому огонь быстро охватил весь первый этаж и мансарду. На месте ЧП работали сразу три единицы техники и 12 спасателей. Справиться с огнем удалось быстро, но спасать уже было некого.
«По информации, полученной из органов местного самоуправления и полиции, по данному адресу в жилом доме проживала многодетная семья в составе восьми человек, из которых двое взрослых и шестеро детей в возрасте от одного месяца до восьми лет», — рассказал начальник ГУ МЧС по Ленобласти Евгений Дайнека.
В МЧС также отметили, что семья числилась как неблагополучная. Взрослые регулярно злоупотребляли алкоголем. Возможно это и, как следствие, несоблюдение мер безопасности, стало причиной пожара. По другой версии рассматривается неисправное электрооборудование в доме.
Вулкан Эбеко засыпал пеплом город Северо-Курильск
На Востоке России не унимается вулкан Эбеко. Город Северо-Курильск, расположенный на острове Парамушир Большой курильской гряды, буквально засыпало пеплом. Сейсмические приборы зафиксировали выброс вчера утром, 28 апреля. А на видеокадрах, снятых сегодня, видно, что что извержение вулкана продолжается. Кое-где пепел приходится убирать при помощи совка. Вообще вулкан Эбеко, является одним из 36 действующих вулканов Курильского архипелага. Он находится в семи километрах к Западу от Северо-Курильска. Активизировался в середине ноября 2016 года, а в последние месяцы стал проявлять себя более интенсивно.