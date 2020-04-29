Москва, 29 апреля. Программа вакцинации от полиомиелита в Африке будет временно прекращена из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Африке Паскаль Мканда.

По его словам, стратегия по ликвидации полиомиелита в Африке предполагала вакцинацию 12 миллионов детей. Однако эпидемия коронавируса вынуждает ВОЗ временно приостановить вакцинацию.

«Мы приняли тяжелое решение приостановить реализацию этих планов и считаем, что это сильно повлияет на предотвращение распространения новых вспышек полиомиелита», — пояснил Мканда.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 3,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 217 тысяч человек.

В России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения, 975 человек скончались. Более 10 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.